Президенты России и США выступили с совместным заявлением

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трампа приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе.

Напомним, 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльба произошла встреча советских и американских войск. В результате нацистская группировка в Европе была рассечена на две части. Немецкие войска лишись возможности свободно маневрировать в северном и южном направлениях.

«25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльбу. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима, – говорится в совместном заявлении президентов двух стран. – Встреча на Эльбе – кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединённых Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий.

Мы также отмечаем вклад миллионов мужчин и женщин, которые на трудовом фронте произвели огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру. Работники и предприятия тыла сыграли ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами, необходимыми для победы.

«Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее серьёзным вызовам XXI века, мы отдаём дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.04.20

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