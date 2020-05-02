Ким Чен Ын отметил Первомай на заводе удобрений

Северокорейский лидер Ким Чен Ын здоров и отметил Первомай на заводе удобрений. Об этом сообщают СМИ страны, давая очередной ответ на слухи, которые активно распространяются западном мире. В связи с тем, что Ким Чен Ын уже более двух недель не появлялся на публике, некоторые мировые СМИ сделали допущение, что он или тяжело болен, или вообще умер.

Между тем, северокорейские государственные СМИ оппонируют: Ким Чен Ын появился вчера на первомайском празднике, который стал его публичным выходом за последние недели.

«Верховный лидер Ким Чен Ун перерезает ленту для завершения строительства завода по производству фосфатных удобрений в Сунчоне», – сообщило Корейское центральное информационное агентство (KCNA).

Фотографий к сообщению не прилагалось, проверить правдивость данного сообщения пока не представляется возможным.

Как напоминает CNN, в воскресенье северокорейская государственная газета «Родонг Синмун» заявила, что Ким направил благодарность работникам, которые помогли реконструировать город Самджийон. Там так же не были приведено никаких фотофактов о здоровье и благопооучти лидера Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать вопрос первомайском появлении Кима.

«Я бы предпочел пока не комментировать вопрос по Ким Чен Ыну. Нам будет, что сказать об этом в соответствующее время», – сказал он журналистам перед отъездом из Белого дома в Кэмп-Дэвид.

В воскресенье советник президента Южной Кореи Мун Чунг-ин рассказал CNN, что северокорейский лидер «жив и здоров», несмотря на предположения негативного толка.

Советник президента Южной Кореи Мун Чжэ-ин сказал, что Ким находится в районе Вонсан на восточном побережье страны с 13 апреля, добавив: «Пока никаких подозрительных перемещений обнаружено не было». Там же по спутникам были сделаны и фото поезда Кима. Он стоит на железнодорожной станции с 21 апреля.

Пхеньян, Елена Васильева

Пхеньян. Другие новости 01.05.20

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