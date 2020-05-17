Россию обвинили в распространении фейков о коронавирусе

Еврокомиссия обвиняет Россию в распространении фейков о коронавирусе.

«Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые государством источники из России, то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ, распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может оказать существенное влияние на здоровье населения»,– цитирует официального представителя Еврокомиссии Питера Стано Bild. Конкретизировать претензии евро-чиновник не стал. Он лишь отметил, что все это делается с целью подвергнуть сомнению способность Евросоюза преодолеть кризис.

Напомним, ранее подобные обвинения в адрес России выдвигал Госдепартамент США.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.05.20

В Германии тысячи человек вышли на акцию протеста против коронавирусные мер и ограничения свобод. / Во Франции полиция всю субботу разгоняла и штрафовала протестующих «жёлтых жилетов». / В Испании начались акции протеста против карантина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»