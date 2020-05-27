Twitter отметил пост Трампа как фейковый

Twitter отметил публикацию президента США Дональда Трампа как лживую. В свою очередь американский лидер обвинил соцсеть в том, что она душит свободу слова.

В двух постах Трамп заявил о том, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям. Напротив его сообщений появилась автоматическая отметка, призывающая пользователей проверить факты. Ссылка ведет на статью издания Politico под заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов» и несколько публикаций на ту же тему.

Президент считает, что Twitter вмешивается в президентские выборы и подавляет свободу слова. Глава Белого дома указал, что его слова о фальсификациях во время голосования по почте опровергают, основываясь на фейковых новостях CNN и Washington Post от Amazon.

«Twitter полностью душит свободу слова, и я как президент не допущу, чтобы это происходило!» – написал Трамп.

Ранее губернатор-демократ штата Калифорния Гевин Ньюсом заявил о том, что хочет по почте разослать всем избирателям бюллетени на предстоящих выборах президента. Республиканская партия даже подала иск, оспаривая такой подход к голосованию.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 27.05.20

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