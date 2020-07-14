Депутат заксобрания Омской области попался на мошенничестве

Депутат заксобрания Омской области стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение профессиональной деятельности.

По версии следствия, в 2018-2020 годах 45-летний депутат по подложным документам при исполнении депутатских полномочий похитил денежные средства из бюджета. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Народному избраннику грозит до 6 лет лишения свободы.

Дома и по месту работы депутата проведены обыски. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и сумму причиненного ущерба. Суд по ходатайству следствия отправил подозреваемого под домашний арест.

СКР не называет имя депутата, попавшего под уголовное преследование. Речь идет о Нурлане Картабаеве из фракции «Справедливая Россия», сообщают информагентства.

По данным регионального управления ФСБ, депутат с целью возмещения расходов предоставлял в бухгалтерию заксобрания подложные документы об аренде автомобилей для выездана встречи с избирателями в районы области. Однако, как установили сотрудники спецслужбы, в это время Картабаев находился за пределами России.

СлПо предварительной оценке следствия, ущерб от его действий составил не менее 254 тыс. рублей.

Омск, Наталья Петрова

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