Трамп ввел новые санкции против Китая

Дональд Трамп подписал два документа, касающиеся Китая. Как рассказал глава США на пресс-конференции, первый – закон о новых санкциях против КНР в связи с ее действиями в отношении Гонконга, второй – указ об отмене экономических преференций США для Гонконга.

Президент США объявил, что «для Гонконга этим указом отменяются все преимущества, которыми он до этого пользовался – к этой территории мы будет относиться как и ко всему остальному Китаю, включая запрет на экспорт технологий двойного назначения. Плюс мы вводим ввозные пошлины, это решение не имеет прецедентов в истории наших отношений».

Указ также «блокирует права собственности граждан», которые, по версии Вашингтона, были «причастны к задержанию или заключению под стражу лиц» в рамках закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщает «Евроньюс».

В ответ последовала реакция внешнеполитического ведомства КНР: Пекин заявил, что введет аналогичные меры в отношении граждан и организаций США в связи с вступлением в силу американских документов, и подчеркнул, что расценивает случившееся как давление на Китай.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 15.07.20

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