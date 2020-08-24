Ким Чен Ын находится в коме – СМИ

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын находится в коме, а его младшая сестра Ким Ё Чон собирается прийти к власти. Так утверждает южнокорейский дипломат Чанг Сон Мин. По его словам, КНДР скрывает информацию об ухудшении здоровья Кима.

«Я считаю, что он в коме, но он все еще жив», – сказал Чанг южнокорейским СМИ в воскресенье, сообщает британская Daily Mail. Он добавил, что теперь его полномочия должна взять на себя его младшая сестра.

«Сложная система преемственности еще не создана, поэтому Ким Ё Чон выходит на первый план, потому что этот вакуум не может сохраняться слишком долго», – сказал Чанг, бывший советник покойного бывшего президента Ким Тэ Чжуна.

О здоровье северокорейского лидера, возраст которого официально не известен (заявлено 36 лет) уже много лет ходит много слухов. Но особенно активно они стали циркулировать в 2020 году, когда Ким Чен Ын стал редко появляться на публике. Из последнего СМИ активно сообщали о неудачной операции на сердце, после которой Ким оказался в критическом состоянии или даже якобы умер.

Однако СМИ КНДР все слухи о плохом самочувствии лидера опровергают и сообщают о том, что он в минувший четверг работа на заседании правительства страны, с него же приводятся и фотографии.

Cеул, Елена Васильева

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