Помпео: к ситуации с Навальным могут быть причастны высокопоставленные российские чиновники

Высокопоставленные российские чиновники могут быть причастны к тому, что произошло с Алексеем Навальным. Такую версию высказал госсекретарь США Майк Помпео в ходе телешоу журналиста Бена Шапиро.

«Есть большая вероятность, что это (нападение на Навального – прим. ред.) исходит от ведущих российских официальных лиц», – отметил Помпео. – Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы снизить риск повторения подобных событий. Я думаю, что мир повзрослел, чтобы понять, что нормальные страны так себя не ведут. Для россиян это будет дорого строить».

Напомним, что Навальный проходит лечение в клинике Шарите в Берлине, куда его доставили в коме 22 августа из Омска.

После анализов, проведенных армейскими специалистами, правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Россия отрицает это, заявляя, что до сих пор не было представлено никаких доказательств того, что Навальный был отравлен.

Министры иностранных дел экономически развитых стран, входящих в группу G7, во вторник решительно осудили нападение на Навального, которое, по их словам, было «подтвержденным отравлением».

МИД РФ в среду вызвал посла ФРГ в России и заявил решительный проест в связи с обвинениями и ультиматумами Берлина в адрес Москвы по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 10.09.20

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