США выведет до конца месяца из Ирака 2200 своих военнослужащих

Соединенные Штаты планируют сократить к концу сентября численность дислоцированных в Ираке военнослужащих с 5200 до 3000 человек. Об этом в среду заявил американский генерал Фрэнк Маккензи, командующий операциями США на Ближнем Востоке. Этот шаг был предпринят вскоре после того, как президент США Дональд Трамп резко раскритиковал руководство американских вооруженных сил, которое, как говорят, «не хочет ничего делать, кроме как вести войну».

«Признавая огромный прогресс, достигнутый иракскими силами, а также в консультации и координации с иракским правительством и нашими партнерами по коалиции, Соединенные Штаты решили сократить свои войска в Ираке примерно с 5200 до 3000 в сентябре», – цитирует AP генерала Маккензи. Сообщается, что оставшиеся в Ираке войска продолжают консультировать иракцев и помогать им в их усилиях по «искоренению последних остатков террористического Исламского государства (ИГ)».

Размер контингента США в Ираке кардинально менялся уже более двух лет. Военнослужащие вооруженных сил США постоянно находятся на Ближнем Востоке с 2014 года и поддерживают вооруженные силы США в борьбе с ИГ. Пентагон теперь считает, что иракские силы улучшили свою способность «действовать независимо» и, следовательно, можно вывести часть американских войск.

Вашингтон, Елена Васильева

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