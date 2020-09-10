Песков: госсекретарь США Майк Помпео искажает реальность по ситуации с Навальным

Дмитрий Песков считает, что госсекретарь США Майк Помпео искажает реальность, говоря о том, что к отравлению политика Алексея Навального могут быть причастны высокопоставленные российские чиновники.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, такие суждения недопустимы. «Прямые или косвенные указания на причастность каких-то, любых официальных российских представителей, считаем недопустимыми и априори ошибочными и искажающими реальность», – сообщил Песков. Он также подчеркнул еще раз заинтересованность российской стороны в том, чтобы установить, по каким причинам заболел Навальный.

Напомним, что мнение о том, что российские официальные лица могут быть причастны к тому, что произошло с Навальным, госсекретарь США Майк Помпео высказал накануне в ходе телешоу журналиста Бена Шапиро.

«Есть большая вероятность, что это (нападение на Навального – прим. ред.) исходит от ведущих российских официальных лиц, – отметил Помпео. – Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы снизить риск повторения подобных событий. Я думаю, что мир повзрослел, чтобы понять, что нормальные страны так себя не ведут. Для россиян это будет дорого строить».

Напомним, что Навальный проходит лечение в клинике Шарите в Берлине, куда его доставили в коме 22 августа из Омска.

После анализов, проведенных армейскими специалистами, правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Россия отрицает это, заявляя, что до сих пор не было представлено никаких доказательств того, что Навальный был именно отравлен.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 10.09.20

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