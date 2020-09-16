Транссексуал-сатанист-анархист стал кандидатом в шерифы от Республиканской партии

Выборы шерифа округа Чешир в американском штате Нью-Гэмпшир обычно не привлекают большого внимания. Но когда Ария ДиМеззо, называющая себя трансгендерной сатанисткой-анархисткой, была номинирована на должность шерифа, все стало иначе. Примечательно то, что кандидатуру ДиМеззо выдвинула традиционно консервативная Республиканская партия, сообщает портал novinky.cz.

Раньше она была мужчиной, теперь ее называют «транссексуалом», то есть трансгендером с мужским половым органом, но с женскими вторичными половыми признаками. Кроме того, она сатанистка, анархистка и член либертарианской группы Free Keene.

Шериф – одна из самых влиятельных должностей на районном уровне. Усилия кандидата-анархиста с лозунгом «Jeb * t police» заключались в том, чтобы указать на полную бессмысленность избирательной системы. Ей это удалось, когда она оставила далеко позади других оппонентов с консервативными ценностями, набрав 4211 голосов.

Мэрилин Хьюстон, председатель Республиканской партии поздравила ДиМеззо и сказала, «кандидат ДиМеззо очень хорошо выступил на праймериз и что это было замечательно». Анархистка не присутствовала ни на одном собрании республиканцев, хотя была приглашена.

«Система, которая бросила вас в беде, позволив мне – чертову трансгендеру-сатанисту-анархисту – баллотироваться на пост шерифа, – это та же система, которую я атакую. Мне очень жаль, я знаю, что это больно слышать, но эта система – ложь, – сказал ДиМеззо.

«Система нарушена от начала до конца, и мое существование в качестве кандидата в шерифы бросает эту реальность прямо вам в лицо», – добавила она, добавив, что от 75 до 80 процентов людей, проголосовавших на праймериз, не заботились о том, кто такой кандидат и чем он занимается. «И эти люди решают, кто будет вами править», – заключила она.

На выборах ДиМеззо будет противостоять кандидату от Демократической партии и действующему шерифу, для которого успешные выборы будут означать пятый срок полномочий. Шансы ДиМеззо на победу невелики.

Нью-Гемпшир, Елена Васильева

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