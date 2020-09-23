США расширили «российский» санкционный список

Минфин США объявил в среду о расширении санкций против граждан и юрлиц из РФ. Повод – вмешательство в американские выборы и в ситуацию на Украине, сообщает ТАСС.

«Сегодняшние меры направлены против восьми физических лиц и семи организаций, напрямую участвующих в продвижении деятельности [российского предпринимателя Евгения] Пригожина в ЦАР (Центрально-Африканской Республике – прим. ТАСС), содействующих деятельности ФСБ или участвующих в деятельности, направленной на уклонение от [американских санкций]", – поясняет свои действия американский Минфин.

Рестрикции вводятся в отношении россиян Бориса Гайковича, Елены Ивановой, Евгения Ходотова, Надежды Кучумовой, Александра Кузина и Владислава Занина, а также базирующихся в РФ компаний ООО «М-Финанс» и НПП ПТ «ОКЕАНОС». Кроме того, под санкции попали гражданин Финляндии Никита Ховалевский и проживающий в ЦАР Дмитрий Сытый (его гражданство не уточняется) а также четыре юридических лица, базирующиеся в Финляндии и одна организация из ЦАР, отмечает ТАСС.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 23.09.20

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