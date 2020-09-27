Трамп выдвинул в Верховный суд мать семи детей и ярую католичку

Дональд Трамп сделал свой выбор и торжественно объявил об этом в эту субботу из розового сада Белого дома: консервативная судья Эми Кони Барретт предлодена вместо Рут Бадер Гинзбург в Верховный суд Соединенных Штатов. «Я люблю Соединенные Штаты и люблю Конституцию Соединенных Штатов», – сказала Эми Кони Барретт в кратком обращении, в котором она отдала дань уважения прогрессивному судье, скончавшемуся на прошлой неделе, которую она призвана заменить. «Она завоевала восхищение женщин по всей стране и во всем мире», – сказала она. «Это моя третья кандидатура» в Верховный суд и это великий момент», – сказал президент. «Сегодня я имею честь назначить в Верховный суд одного из самых ярких и талантливых юристов страны», – сказал он, подчеркнув свою «непоколебимую приверженность» Конституции.45-й президент Соединенных Штатов также высказал надежду на «быстрое» утверждение сенатом новой судьи, ведь республиканцы имеют там большинство.

Выбор 48-летней матери семи детей Эми Кони Барретт, профессора права, известной своими традиционалистскими религиозными убеждениями, мог бы оживить консервативный христианский электорат, на который Дональд Трамп сильно полагался на своем неожиданном избрании четыре года назад.

Противник Трампа на выборах демократ Джо Байден раскритиковал номинацию нового судьи и призвал не голосовать за нее.

Вашингтон, Елена Васильева

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