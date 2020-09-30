В Калмыкии уволили неопытного чиновника

В Калмыкии чиновник лишился должности из-за маленького стажа работы. Отставки неопытного руководителя прокуратура добилась через суд.
Госслужащего назначили врио руководителя аппарата администрации Черноземельского района в декабре прошлого года. При этом его стаж муниципальной службы был меньше пяти лет, что недостаточно для конкретной должности.
На это обратили внимание в районной прокуратуре и вынесли протест на распоряжение главы Черноземельского района. Однако власти на заявление прокурора не отреагировали.
«Прохождение муниципальной службы лицами, уровень профессионального образования и стаж которых не соответствует предъявляемым требованиям, нарушает права граждан – жителей района на осуществление в их интересах функций местного самоуправления компетентными и профессиональными муниципальными служащими», – говорится сообщении на сайте надзорного ведомства.
Прокурор обратился в суд, который и признал распоряжение незаконным и предписал снять чиновника с должности.
Элиста, Зоя Осколкова
Элиста. Другие новости 30.09.20
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