Офицер полиции Нью-Йорка отстранен от работы за то, что кричал в микрофон патрульной машины «Трамп 2020»

Офицер полиции Нью-Йорка был отстранен от работы в воскресенье за ​​то, что сказал в микрофон своей патрульной машины «Трамп 2020», сообщает Washington Post.

«Трамп 2020. Опубликуйте это на Youtube, в Facebook. Трамп 2020» – можно услышать в видео, размещенном в социальных сетях, на котором запечатлен полицейский патруль на углу улицы в районе Бруклин в Нью-Йорке. По словам свидетеля, которого цитирует американская газета, автомобиль блокировал пешеходный переход. Человек, снявший эту сцену, оскорбил полицейского, обозвав его фашстом.

Видео многовено стало вирусным и получила миллионные просмотры. Полиция Нью-Йорка объявила в воскресенье, что упомянутый офицер был немедленно отстранен от должности без сохранения жалования. В настоящее время он находится под следствием по обвинению в «использовании громкоговорителя в полицейском автомобиле в политических целях». Это деяние фактически нарушает устав Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD), который запрещает дежурным офицерам «любую общественную поддержку политического кандидата».

« Когда вы носите униформу, совершенно необходимо быть аполитичным», – написал в Твиттере начальник полиции Нью-Йорка Теренс А. Монахан. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио также отреагировал: «Любой офицер полиции Нью-Йорка, который публично поддерживает политическую повестку дня во время своей службы, будет страдать от последствий».

Нью-Йорк, Елена Васильева

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