Кандидатура Трампа одобрена в Сенате судьей Верховного суда

Сенат США одобрил кандидатуру Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда большинством республиканцев, сообщает Reuters. За неделю до президентских выборов президент Дональд Трамп успешно выдвинул ее кандидатуру. Его кандидат усилит консервативное большинство в трибунале из девяти членов в соотношении шесть к трем.

Сенаторы голосовали поздно вечером в понедельник почти исключительно по партийной принадлежности. 52 из них проголосовали за Кони Барретт, а 48 членов верхней палаты Конгресса США были против. Единственный депутат-республиканец, сенатор штата Мэн Сьюза Коллинз, проголосовала против, заявив, что не имеет ничего против выдвижения кандидата, но не считает целесообразным голосовать за ее одобрение до выборов.

48-летняя Кони Барретт является судьей Федерального апелляционного суда Чикаго с 2017 года. Она заменит покойную либеральную судью Рут Бейдер Гинзбург. После своего избрания Трамп назначил двух судей Верховного суда – Нила Горсуча в 2017 году и Бретта Кавано годом позже. Судьи Верховного суда США занимают свои должности пожизненно.

В честь Эми Кони Барретт президент Белого дома подготовил вечеринку. Новый судья Верховного суда принесла присягу в присутствии Трампа, который только что вернулся из Пенсильвании, где проводил предвыборную кампанию.

«Это исторический день для Америки», – отметил глава Белого дома.

Вашингтон, Александра Столицына

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