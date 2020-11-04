Трамп заявил, что выиграл выборы президента США

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 4 ноября, что он выиграл президентские выборы у своего соперника-демократа Джо Байдена. Громкое заявление, в котором фигурировали данные о 60 процентах голосов за, было сделано Трампом в ходе выступления перед его сторонниками. Президент следит за выборами в восточном крыле Белого дома и готовится отпраздновать победу в кругу родных и друзей, устроив вечеринку на 250 человек.

Отметим, что официальных цифр, подтверждающих слова Трампа, пока нет. Во многих ключевых штатах подсчет еще не завершен.

Для победы кандидат должен набрать не менее 270 из 538 избранных избирателей на уровне штата. В этот момент Трамп официально набрал 213 голосов, а Байден – 224.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 04.11.20

Выборы президента США: Джо Байден лидирует с минимальным отрывом. / Заболел депутат-фармацевт: «Как я не долбил вирус профилактически, он интенсивно жевал лейкоциты». / «Чему я научу детей?»: дистант в школах и колледжах вызвал новую бурю возмущения. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»