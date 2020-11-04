Исход выборов в США зависит от 8 штатов

Судьба президентских выборов в США теперь зависит от восьми штатов. Аляска, Аризона, Северная Каролина, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Висконсин еще не завершили подсчет бюллетеней. В настоящее время Джо Байден может рассчитывать на 227 голосов выборщиков; Дональд Трамп получил 213 голосов. Результат голосования остается нерешенным. Но одно можно сказать наверняка: объявленная волна демократии не состоялась. Уходящий президент сохранил Флориду, в которой многие опросы оказались лживыми и зря обнадежили сторонников Байдена, а также Техас и Огайо. Чтобы одержать победу, его соперник должен выиграть как минимум два из трех промышленных северных штатов – Пенсильванию, Мичиган, Висконсин.

Ночью Дональд Трамп уже не раздумывая заявил о победе. Команда Джо Байдена сочла такие заявления «скандальными» и «беспрецедентными».

В заявлении демократов говорится, что они готовы «драться» в суде, если президент-республиканец передаст дело в Верховный суд – Трамп на брифинге с прессой заявил сегодня, что намерен добиваться незаконными голоса, которые придут по почте после завершения голосования.

Джо Байден ранее также заявлял, что он на пути к победе на этих выборах, но призвал американцев проявить терпение.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 04.11.20

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