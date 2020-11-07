СМИ сообщают, что Байден выиграл выборы президента США

В субботу американские телеканалы СNN и NBC, а так же агентство Associated Press сообщили, что президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден. К этому же склоняется и ориентирующийся на республиканскую аудиторию телеканал Fox News.

Такой вывод сделан на основе данных подсчетов голосов из штата Пенсильвания, где Байден заручился большинством голосов избирателей. Он получил 49,7% голосов, в то время как нынешний президент США Дональд Трамп – 49,2. Пенсильвания дает кандидату 20 голосов выборщиков, теперь у Байдена 290 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. У Трампа 214 голосов выборщиков, сообщает «Евроньюс».

Джо Байден уже сообщил, что для него честь стать лидером государства и пообещал, что он станет президентом для всего народа США. «Америка, для меня честь, что вы выбрали меня руководить нашей великой страной», – написал Байден в своём твиттере в субботу.

«Нас ожидает трудная работа, но я обещаю вам – я буду президентом всех американцев, не важно, проголосовали вы за меня или нет», – добавил он. Он подчеркнул, что «сохранит ту веру», которую «вселил» в него американский народ.

В заявлении Байдена, распространённом его штабом, он заявил о своём намерении «объединить страну»: «Поскольку кампания подошла к концу, настало время оставить позади злость и резкую риторику и собраться вместе как народ. Для Америки настало время объединиться. И излечиться».

Действующий президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает, что огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, в том числе в Пенсильвании, было принято незаконно. «Я выиграл эти выборы с большим отрывом!" – Написал он в своем твиттере.

Трамп также заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке. «Мы все знаем, что Джо Байден путем подлога позиционирует себя победителем... В понедельник наш штаб подает в суд для того, чтобы выборное законодательство было соблюдено целиком и полностью, и чтобы был выбран истинный победитель», – говорится в заявлении Трампа.

По его словам, «американский народ имеет право на честные выборы: это означает подсчет законных голосов и отказ от подсчета незаконных – это единственный путь к тому, чтобы у американского народа было полное доверие к выборам».

«Шокирует то, что штаб Байдена отказывается согласиться с основными принципами и желает подсчета даже подложных голосов, поданных незарегистрированными избирателями или даже скончавшимися людьми», – отметил Трамп.

«Я не успокоюсь до тех пор, пока у американского народа не будет честного подсчета, которого он заслуживает, как того требует демократия», – подчеркнул он.

Голосование в США состоялось 3 ноября. По состоянию на субботу было подсчитано большинство голосов, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре, сообщает «Евроньюс».

Вашингтон, Елена Васильева

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