Макрон поздравил Байдена с победой и призвал действовать вместе

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Джо Байдена в субботу, 7 ноября, с избранием на пост президента США и призвал его действовать сообща, чтобы «противостоять вызовам сегодняшнего дня».

«Американцы выбрали своего президента. Поздравляем Джо Байдена и Камалу Харрис! Нам предстоит многое сделать для решения сегодняшних задач. Действуем вместе!», – написал президент в Твиттере.

Напомним, что ряд американских СМИ на основании имеющихся у них данных о подсчёте голосов выборщиков, объявили новым президентом США Джо Байдена. Демократ уже пообещал стать «президентом всех американцев». «Для меня большая честь и я уважаю то доверие, которое американцы оказали мне и избранному вице-президенту», – отметил Джо Байден в своем заявлении. Он также призвал нацию к объединению: «Америке пора объединиться и залечить свои раны».

Трамп настаивает на том, что выборы президента выиграл он и что победу у него украли с помощью мухлежа с подсчётом голосов.

Париж, Александра Столицына

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