Варшава обвиняет Москву в подрыве репутации Польши. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российско-польские отношения находятся «в весьма печальном состоянии» по вине Варшавы, которая не готова к конструктивному диалогу на основе взаимоуважения. Польская сторона, в свою очередь, винит во всем Москву.

Жарин заявил, что Польша является одним из важнейших государств Восточной Европы, поэтому Россия пытается «манипулировать образом Польши», чтобы выставить ее страной, «которая постоянно создает проблемы в Европе».

Под манипуляциями чиновник подразумевает «разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки». Используя «различные агрессивные методы», говорит Жарин, Россия пытается укрепить собственные позиции в Центральной и Восточной Европе и сохранить «энергетическое и политическое господство».

Впрочем, Россия – не единственная, кто «порочит» Польшу в глазах европейцев. Жарин утверждает, что «скоординированные информационные атаки» против Варшавы предпринимают Германия и Китай.



Варшава, Игорь Юров



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