Диджей и рэпер MC Belek получил пост замминистра экономики Тувы (ВИДЕО)

Диджей и рэпер MC Belek (Белек Анай-оол) назначен первым замминистра экономики Тувы. В сфере его работы будет развитие промышленности и стратегическое планирование, сообщает ИА «ТуваМедиаГрупп».

В прошлом Белек Анай-оол работал секретарем-референтом во второй республиканской больнице, а в 2010-2020 годах – в Тувинском региональном филиале Россельхозбанка на различных должностях.

У него два диплома о высшем образовании. В 2010 году Белек Анай-оол окончил Российский государственный социальный университет по направлению «Финансы и кредит. Банковское дело», а в 2020 году получил диплом Уральского государственного экономического университета по направлению «Государственная и муниципальная служба».

По данным телеграм-канала Tuva Ulus, Анай-оол приходится сыном директору территориального фонда медицинского страхования Вере Анай-оол и племянником главе республики Шолбану Кара-оолу.

Минэкономики Тувы с сентября текущего года возглавляет экс-глава Сут-Хольского района Тувы Дайынчы Ондар.

Выступление рэпера MC Belek в Москве в 2014 году

Кызыл, Наталья Петрова

Кызыл. Другие новости 09.12.20

«Против нет, воздержавшихся нет…» Госдума со скандалом снова отказалась принимать закон о дистанционном образовании. / В правительстве Курганской области рассказали, кто и когда получит губернаторские выплаты. / Возможная утечка данных о ковид-москвичах: власти начали проверку. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»