Министр здравоохранения Дагестана покидает свой пост

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов решил покинуть свой пост. С соответствующим заявлением он обратился к главе региона Сергею Меликову.

«Я не знаю, что повлияло. То ли критика, которую я считаю объективной, то ли, может быть, тот темп работы, который мы пытаемся создать, в том числе на заседаниях оперативных штабов», – цитирует Меликова пресс-служба. По мнению главы Дагестана, «если человек считает, что на сегодняшний день не способен реализовать те задачи, которые перед ним ставятся, давайте тогда дадим возможность уйти с этой работы».

Председателю правительства республики поручено определиться с исполняющим обязанности министра, уточнили в пресс-службе.

Гаджиибрагимов стал министром здравоохранения Дагестана в мае 2018 года.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 22.12.20

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