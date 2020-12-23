Парламент Израиля распущен – грядут уже 4-е выборы за неполные два года

Израилю предстоят четвертые за неполные два года всеобщие выборы, после того как коалиционное правительство страны не смогло согласовать государственный бюджет на 2021 год. В полночь вторника по израильскому времени истек крайний срок, отведенный для утверждения бюджета, и в соответствии с законом парламент страны был распущен, сообщает BBC.

Этому предшествовало заседание в Кнессете, в ходе которого парламентарии пытались согласовать законопроект о продлении срока на согласование бюджетных вопросов, но, вопреки ожиданиям, он был отклонен большинством голосов.

Израиль уже потратил миллиарды шекелей на организацию трех предыдущих выборов – в апреле и сентябре 2019 года, и в марте 2020-го. Лишь с третьей попытки правящей партии «Ликуд» под руководством Биньямина Нетаньяху удалось создать коалицию с основным соперником – партией «Кахоль-Лаван» во главе с бывшим главой генштаба Израиля Бенни Ганцем, который после выборов получил портфель министра обороны. Однако многие израильские аналитики с самого начала говорили, что бюджетный вопрос может разрушить этот и без того не очень прочный союз.

По утвержденной ротации, первые 18 месяцев пост премьера должен был занимать Биньямин Нетаньяху, а с ноября 2021 года – Ганц.

Теперь Бенни Ганц может войти в историю как избранный премьер-министр, так и не посидевший в премьерском кресле. Нетаньяху – рекордсмен по количеству лет, проведенных на посту премьер-министра: впервые он занимал эту должность в 1996-99 годах, а затем бессменно с 2009 года. В настоящий момент он находится под следствием по обвинениям в коррупции, но вину не признает и рассчитывает занять пост премьер-министра в шестой раз. Очередные выборы в израильский парламент пройдут 23 марта следующего года, сообщает BBC.

Тель-Авив, Елена Васильева

Тель-Авив. Другие новости 23.12.20

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