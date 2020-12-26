В Хабаровске на акции в поддержку Фургала задержано около 20 человек

В Хабаровске в ходе очередной акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала задержано как минимум 19 человек. Несколько из них силовики отпустили, остальных отвезли в разные отделы полиции.

Как передает «ОВД-Инфо», первых двух задержанных увезли с площади Ленина в 4-й отдел полиции. По данным на 16 часов по местному времени, задержано было 16 человек, троих из них силовики отпустили сразу, остальных доставили в отделы полиции № 1, 4 и 8.

К 18 часам местного времени количество задержанных возросло как минимум до 19 человек. В отношении некоторых полицейские составляют протоколы об административных нарушениях.

Как сообщал «Новый День», акции в Хабаровске не утихают с 11 июля. Местные жители требуют справедливого суда над бывшим губернатором в родном регионе, а не в Москве. До середины июля акции проходили мирно, полиция не трогала протестующих, однако потом силовики стали хватать участников митингов и составлять на них протоколы о нарушении КоАП. 10 октября акции была разогнана силовиками. Несколько участников стали фигурантами уголовных дел.

Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к заказным убийствам бизнесменов в 2004-2005 годах, ему уже предъявлены обвинения. 20 июля президент Путин отстранил Фургала от должности в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР Михаил Дегтярев. К той же партии принадлежит и Фургал.

Хабаровск, Алевтина Белова

Хабаровск. Другие новости 26.12.20

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