Скандал в США: Трамп потребовал у влиятельного республиканца из штата Джорджия найти ему почти 12 тысяч голосов избирателей

В США новый громкий политический скандал: обнародованный газетой The Washington Post субботний телефонный разговор произвёл в американской политической жизни эффект разорвавшейся бомбы. Из него следует, что Дональд Трамп оказывал давление на секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера.

Президент США требовал, чтобы в Джорджии, где он потерпел поражение, были пересмотрены результаты и найдены неучтённые, по его словам, голоса. Это изменило бы результаты прошедших выборов главы государства, сообщает «Евроньюс».

«Итак, смотри. Всё, что я хочу сделать, это следующее: я просто хочу найти 11 780 голосов, <...> поскольку мы выиграли в этом штате, – говорит Трамп. – Народ Джорджии рассержен, все люди в стране рассержены. И нет ничего плохого в том, чтобы сказать, ну, знаете ли, что вы пересчитали».

В воскресенье в своём Twitter Трамп написал о том, что разговаривал с Раффенспергером, но тот «не захотел или не смог» отвечать на вопросы о мошенничестве с бюллетенями. Раффенспергер на это ответил, что слова президента «не соответствуют действительности».

Дональд Трамп не желает признавать своё поражение на выборах и продолжает утверждать, что результаты были сфальсифицированы.

12 сенаторов республиканйцев собираются оспорить итоги голосования выборщиков 6 января, когда их будет утверждать Конгресс, если избирательная комиссия не проведёт 10-дневную экстренную проверку результатов.

Во время процедуры утверждения в сенате будет председательствовать вице-президент США Майк Пенс. Он уже заявил, что собирается поддержать однопартийцев, решивших оспорить результаты президентских выборов, напоминает «Евроньюс».

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 04.01.21

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