YouTube временно заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Администрация YouTube минимум на неделю приостановила возможность загружать видеоролики и вести трансляции на официальном канале действующего президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на заявление видеохостинга сообщает портал Axios.

«После тщательной проверки и в свете опасений по поводу существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и объявили блокировку в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию, – приводит портал заявление Youtube. – В результате, в соответствии с нашей давней системой предупреждений канал теперь не может загружать новые видео или прямые трансляции в течение как минимум семи дней, которые могут быть продлены».

Видеохостинг также приостановил публикацию комментариев на канале Трампа, ссылаясь на риск провокации насилия.

Ранее действующего президента США забанили Twitter, Facebook, Instagram и ряд других социальных сетей и платформ. Кроме того, компании Apple и Google временно исключили из своих магазинов мобильных приложений сервис микроблогов Parler, популярный среди сторонников Трампа.

После беспорядков в Вашингтоне 6 января, во время которых группа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса США, демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к насилию. Противники Трампа призвали вице-президента Майка Пенса отстранить нынешнего хозяина Белого дома от власти по 25-й поправке к Конституции США, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена 20 января. Однако Пенс отказался сделать это, призвав членов Конгресса «снизить температуру и объединить страну». Как ожидается, сегодня члены Палаты представителей рассмотрят вопрос об объявлении импичмента президенту США.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.01.21

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