Глава Бурятии отправил правительство республики в отставку

Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил правительство республики в отставку. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. «Указ об отставке правительства Бурятии подписал глава республики Алексей Цыденов. Планируются также структурные изменения исполнительных органов власти», – указано в сообщении.

О принятом решении Цыденов объявил на совещании с членами правительства сегодня, 15 января. Он поблагодарил чиновников за работу, а также отметил, что вместе они прошли сложные времена. Причина принятия решения об отставке регионального кабмина не уточняется.

«Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», – сказал глава региона.

Он также отметил, что перед региональным правительством стоят сложные задачи. Основная – создание комфортных условий для работы и жизни в республике, создание новых рабочих мест с акцентом на поддержку местного бизнеса. «Надо, чтобы здесь, в Бурятии, было развитие, здесь были перспективы, здесь было будущее», – подчеркнул глава республики.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 15.01.21

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