Трамп отменил ряд ограничений на въезд в США, связанных с Covid-19, но Байден планирует заблокировать этот приказ

Президент Дональд Трамп в понедельник отменил ограничения на поездки, связанные с коронавирусом, для большей части Европы, Соединенного Королевства, Ирландии и Бразилии. Его распоряжение должно вступить в силу с 26 января 2021 года, однако администрация избранного президента Джо Байдена пообещала новацию заблокировать.
В указе, изданном в понедельник вечером, Трамп сказал, что ему посоветовали снять ограничения на въезд в Соединенные Штаты из 26 европейских стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, но оставить ограничения на поездки из Ирана и других стран, в том числе Китая.
«Я согласен с секретарем в том, что это действие – лучший способ продолжить защиту американцев от COVID-19, позволяя безопасно возобновить путешествия», – написал Трамп, имея в виду министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара.
Ответ администрации Байдена последовал очень быстро. Новый президент собирается вступить в должность в среду и его пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что его администрация не снимет никакие ограничения.
«С обострением пандемии и появлением в мире все большего числа заразных вариантов, сейчас не время снимать ограничения на международные поездки», – написала Псаки в Twitter. «По совету нашей медицинской бригады администрация не намерена отменять эти ограничения 26 января. Фактически, мы планируем усилить меры общественного здравоохранения в отношении международных поездок, чтобы еще больше снизить распространение COVID-19», – добавила она.
Вашингтон, Елена Васильева
Вашингтон. Другие новости 19.01.21
Дума Среднеуральска готова дать старт конкурсу на должность мэра. В разговорах его имя уже звучит. / Суд перенес рассмотрение иска ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный. / США и Россия обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга в ООН. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube