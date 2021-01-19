Трамп отменил ряд ограничений на въезд в США, связанных с Covid-19, но Байден планирует заблокировать этот приказ

Президент Дональд Трамп в понедельник отменил ограничения на поездки, связанные с коронавирусом, для большей части Европы, Соединенного Королевства, Ирландии и Бразилии. Его распоряжение должно вступить в силу с 26 января 2021 года, однако администрация избранного президента Джо Байдена пообещала новацию заблокировать.

В указе, изданном в понедельник вечером, Трамп сказал, что ему посоветовали снять ограничения на въезд в Соединенные Штаты из 26 европейских стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, но оставить ограничения на поездки из Ирана и других стран, в том числе Китая.

«Я согласен с секретарем в том, что это действие – лучший способ продолжить защиту американцев от COVID-19, позволяя безопасно возобновить путешествия», – написал Трамп, имея в виду министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара.

Ответ администрации Байдена последовал очень быстро. Новый президент собирается вступить в должность в среду и его пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что его администрация не снимет никакие ограничения.

«С обострением пандемии и появлением в мире все большего числа заразных вариантов, сейчас не время снимать ограничения на международные поездки», – написала Псаки в Twitter. «По совету нашей медицинской бригады администрация не намерена отменять эти ограничения 26 января. Фактически, мы планируем усилить меры общественного здравоохранения в отношении международных поездок, чтобы еще больше снизить распространение COVID-19», – добавила она.

Вашингтон, Елена Васильева

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