В Вашингтоне идёт ротация президентов

В Белом доме происходит ротация президентов США. Дональд Трамп выступил днём с прощальной речью. «Вот я стою перед вами и горжусь тем, что мы достигли. Вместе. Мы сделали все, ради чего, собственно пришли в Белый дом. Все и даже больше, чем все. На этой неделе состоится церемония вступления в должность новой администрации. Мы надеемся на ее успех в том, чтобы Америка и дальше оставалась процветающей страной, в которой люди живут спокойно. Мы желаем новой власти всего самого доброго и, главное, мы желаем им удачи. Удача – это важное, ключевое слово в данном случае.

Я бился за вас. Я сражался за ваши семьи. Я воевал за благополучие нашей страны. Да, я выходил на битву за Америку и за ценности, которые она олицетворяет. Это страна сильных, гордых и свободных людей. Я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень среды. Но то движение, которые мы начали, которое мы основали – тут все только начинается», – отметил Трамп.

Наблюдатели обратили внимание, что Трамп не назвал следующего, 46-го президента США, по имени, как и не упомянул юридическое разбирательство, касающееся его второго импичмента, оно должно начаться в Сенате в ближайшие дни, сообщает «Евроньюс».

Трамп объявил, что не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена, тем самым прервав одну из негласных традиций церемонии передачи власти, которая существовала более полутора веков.

Чета Трампов на «борту номер 1» отбыла во Флориду.

Между тем, Джо Байден прибыл в Контресс для принятия присяги. Сообщается, что инаугурация проходит при минимальном скоплении зрителей, их буквально сотни, и с участием более 15 тысяч нацгвардейцев.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 20.01.21

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