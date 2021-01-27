Иноагентам хотят запретить переводить россиянам деньги

Иноагентам хотят запретить переводить российским гражданам деньги. С такой идеей к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT.

Политолог отметил, что ряд несогласованных политических акций в России был организован НКО-иноагентом. По словам эксперта, в СМИ и социальных сетях представители данной организации обещали компенсировать штрафы, полученные за участие в несогласованных акциях протеста.

Как отмечает СМИ, получается, что НКО спонсируется из-за рубежа, организует незаконные политические акции, провоцирует россиян нарушать закон, обещая выплатить штрафы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.01.21

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