Депутат новосибирского ЗакСа от партии «РОДИНА» инициировал прокурорскую проверку сделки мэрии города

Константин Антонов, представляющий в новосибирском Законодательном собрании партию «РОДИНА» обратил внимание коллег на продажу мэрией земельного участка на улице Демакова в Академгородке.

Участок земли на улице Демакова новосибирского Академгородка должен был стать частью будущего сквера. Жители города неоднократно выступали против многоэтажной застройки городка и против продажи земель – в 2017 и 2018 года. В итоге мэрия их якобы услышала – градоначальник-коммунист Анатолий Локоть в 2019 году заверил, что лично принимал участие в защите участка. Тогда же и было предложено разбить в Новосибирске новый сквер площадью почти в 5 Га.

Был проведен конкурс, проект будущего сквера даже попал в ТОП-10 новосибирских проектов благоустройства и имел все шансы на федеральное финансирование – из бюджета страны регулярно выделяются деньги на подобные проекты в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Однако в 2021 году депутат новосибирского законодательного собрания, заместитель председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению из партии «РОДИНА» Константин Антонов обнаружил «тайную продажу» участка, на котором должен был быть расположен сквер.

Выяснилось, что, вопреки обещаниям, мэрия Новосибирска сначала попыталась продать почти половину участка (2,3 га), а когда торги не состоялись, передала участок в уставной капитал акционерному обществу «Новосибирское агентство инновационного развития», которое в декабре 2020 года продало эту землю без торгов за 154 миллиона рублей. Покупателем стало ООО «Городок».

Лидер регионального отделения партии «РОДИНА», депутат Вячеслав Илюхин обратил внимание коллег на цену, по которой участок был продан.

– Я считаю, что продавать этот участок за ту цену, которая была озвучена, нельзя. Я застройщик, и примерно знаю, сколько стоит земля в этом месте. Я точно знаю, что желающих приобрести этот участок было бы большое количество. Для того, чтобы запретить там строить жилье, не нужно было адресно передавать по заниженной цене этот земельный участок. Достаточно было изменить зону строительства на зону, где строительство жилья невозможно. – заявил лидер новосибирской «РОДИНЫ».

В настоящее время в прокуратуру депутатами новосибирского ЗакСа направлен запрос, который пытались «отбить» коллеги мэра Новосибирска Локтя по партии КПРФ.

Новосибирск, Екатерина Попова

Новосибирск. Другие новости 25.02.21

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