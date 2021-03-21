Губернатор Пензенской области задержан по подозрению в коррупции

Главу Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в должностных преступлениях. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, губернатора подозревают в получении взятки, размер которой составил свыше 30 млн рублей.

Ранее стало известно, что у Белозерцева и его сыновей были проведены обыски. По информации РЕН ТВ, правоохранители действовали в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий.

В аппарате чиновника сообщили, что не располагают информацией о задержании Белозерцева. «В настоящее время мы не располагаем данными относительно действий силовых структур, распространяющимися в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», – написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в Telegram-канале.

Иван Белозерцев возглавляет Пензенскую область с сентября 2015 года по результатам прямых выборов.

Пенза, Зоя Осколкова

Пенза. Другие новости 20.03.21

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