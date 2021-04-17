Россия иносказательно фактически выслала посла США

Министерство иностранных дел России обнародовало ответные меры на введённые накануне и в прошлом месяце антироссийские санкции США. На высылку 10 сотрудников посольства России в Вашингтоне Россия ответит зеркально, выслав 10 американских дипломатов, сообщает «Евроньюс». В список американцев, которым бессрочно запрещён въезд на территорию России, попали восемь действующих и бывших чиновников, в том числе: бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, бывший директор ЦРУ Роберт Вулси, генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарленд и директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.

Отвечая на вопрос, как скоро в Вашингтон вернётся посол России А. И. Антонов, министр иностранных дел Сергей Лавров заметил: «Г-н Антонов продолжает консультации. Ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться, тем более что в Вашингтоне порой происходят не до конца понятные вещи. Сегодня [помощник президента РФ] Ю. В. Ушаков порекомендовал [послу США в России] Дж. Салливану тоже поехать в свою столицу и провести подробные, серьёзные консультации».

Москва также ужесточит правила работы американских дипломатических представительств. В частности, она прекратит практику найма туда граждан России и третьих стран, а также минимизирует поездки американских дипломатов в краткосрочные командировки для работы на российской территории.

Отвечая на вопрос, как скоро в Вашингтон вернётся посол России А. И. Антонов, министр иностранных дел Сергей Лавров заметил: «Г-н Антонов продолжает консультации. Ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться, тем более что в Вашингтоне порой происходят не до конца понятные вещи. Сегодня [помощник президента РФ] Ю. В. Ушаков порекомендовал [послу США в России] Дж. Салливану тоже поехать в свою столицу и провести подробные, серьёзные консультации».

Москва также ужесточит правила работы американских дипломатических представительств. В частности, она прекратит практику найма туда граждан России и третьих стран, а также минимизирует поездки американских дипломатов в краткосрочные командировки для работы на российской территории.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 17.04.21

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