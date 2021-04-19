Самый богатый депутат заработал за 2020 год 6,3 млрд рублей

Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов стал самым богатым среди избранников народа. Доход владельца и гендиректора компании по ловле краба «Монерон» в 2020 году составил 6,3 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Пашов второй год держит лидерство среди парламентариев. Но в 2019 году он задекларировал на 63,5 млн рублей меньше, а в 2018 отчитался только за 10 млн рублей доходов.

В феврале 2021 года Дмитрий Пашов стал фигурантом дела о вывозе за рубеж краба по заниженной стоимости. А ранее под следствием оказался его партнер по крабовому бизнесу Олег Кан. Обвиненный в убийстве и махинациях с налогами бизнесмен в 2019 году уехал из страны.

Среди депутатов Госдумы наибольший доход (2,7 млрд рублей) оказался у члена фракции «Единой России» Григория Аникеева. На втором месте его коллега по партии Леонид Симановский – 1,5 млрд рублей.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

Южно-Сахалинск. Другие новости 19.04.21

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