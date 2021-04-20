Посол США в РФ не хочет по доброй воле ехать в Вашингтон для консультаций

Посол США в России Джон Салливан, вопреки рекомендациям российских дипломатов, отказался покинуть Москву. Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, если русские хотят, чтоб Салливан отбыл в Вашингтон, его придётся заставить это сделать.

Напомним, что Сергей Лавров 16 апреля на брифинге сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Многие эксперты тогда назвали данный шаг неформальной мягкой высылкой посла.

Данное решение последовали за серией недружественных выпадов со стороны США: ввод новых санкций против 32 физлиц и организаций, запрет на покупку новых гособлигаций, высылка из штанов 10 российских дипломатов.

Напомним, что российский посол в штатах уже полмесяца находится в Москве. Он отбыл на родину самостоятельно для проведения консультаций, после того, как президент США в интервью назвал Владимира Путина «убийцей».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 19.04.21

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