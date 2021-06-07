Спикер парламента Дагестана уходит в отставку

Глава народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов намерен в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом политик сообщил в комментарии РИА «Новости».

«Официального документа пока нет, но я планирую покинуть пост в ближайшее время. Это должно решиться на сессии народного собрания. Формируется новая команда, и это нормальный процесс», – пояснил Шихсаидов.

Источник в дагестанском парламенте сообщил агентству, что временно исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель председателя парламента Сайгидахмед Ахмедов.

Шихсаидов занял пост руководителя парламента республики 7 февраля 2013 года. Ранее являлся депутатом Государственной думы V и VI созывов от «Единой России», председателем правительства Дагестана.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.06.21

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