Сестра северокорейского лидера посоветовала США не обнадеживаться насчет Пхеньяна

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына отвергла перспективу скорейшего возобновления дипломатических переговоров с США во вторник. По словам Ким Е Чжон, у США есть ожидания, которые могут принести им большое разочарование. Это заявление было сделано после того, как советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал недавнее заявление лидера КНДР интересными сигналами.

Ким Чен Ын объявил на партийном собрании на прошлой неделе, что страна должна готовиться к диалогу и конфронтации с Соединенными Штатами.

Как сообщают северокорейские СМИ, в основе данного заявления лежал детальный анализ политики администрации президента США Джо Байдена в отношении Пхеньяна.

Заявление северокорейского лидера не содержало резкой риторики в адрес Вашингтона. По мнению ряда экспертов, это означало, что Ким собирался оказать большее давление на США, чтобы смягчить их политику в отношении КНДР. В это же время ряд других экспертов считает, что Пхеньян намекает на возможное возобновление переговоров.

«Мы считаем его комментарии на этой неделе интересным сигналом. Мы подождем, чтобы увидеть, будет ли еще какое-либо прямое общение с нами», – сказал Салливан в интервью ABC News.

Однако влиятельная сестра Кима, которая также занимает значительное положение в правящей партии, заявила сегодня, что ожидания американцев могут обмануть их.

«Похоже, что Соединенные Штаты могут интерпретировать ситуацию так, чтобы найти утешение для себя», – цитирует Ки Е Чжон северокорейское государственное агентство KCNA.

Пхеньян, Елена Васильева

Пхеньян. Другие новости 22.06.21

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