Президент России утвердил стратегию национальной безопасности

Президент Владимир Путин подписал указ «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Прежняя редакция, утвержденная 31 декабря 2015 года, утратила силу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ определяет национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели и задачи государственной политики в области обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу.

Отмечается, что в мире усиливается нестабильность, радикальные и экстремистские настроения, что может привести к разрушению экономики, традиционных ценностей и игнорированию прав и свобод. Однако Россия способна эффективно противостоять попыткам внешнего давления, а реализация государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности способствует росту потенциала, необходимого для укрепления страны как одного из влиятельных центров мира.

Стратегия подразумевает 8 основных национальных интересов:

сбережение народа, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни;

защита конституционного строя, суверенитета, государственной и территориальной целостности, укрепление обороны страны;

поддержание гражданского мира и согласия внутри страны, укрепление законности, искоренение коррупции, развитее гражданского общества;

развитие безопасного информационного пространства;

устойчивое развитие российской экономики на новой технологической основе;

охрана окружающей среды;

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение исторического и культурного наследия;

поддержание стратегической стабильности, укрепление миру и безопасности, правовых основ международных отношений.

Исходя из этих интересов, определены и стратегические национальные приоритеты: это сбережение народа, оборона, государственная и общественная безопасность, информационная безопасность, экономическая безопасность, научно-технологическое развитие, экологическая безопасность, защита традиционных ценностей, стратегическая стабильность.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.07.21

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