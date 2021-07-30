В России будет создана комиссия по историческому просвещению

Президент России Владимир Путин поручил в пятницу, 30 июля, создать Межведомственную комиссию по историческому просвещению. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Комиссию возглавит Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский.

Комиссия создается «в целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории».

Основной задачей Комиссии станет координация деятельности госорганов, научно-образовательного и культурного сообщества по выработке единого подхода к осуществлению исторического просвещения и образования и к предупреждению попыток фальсификации исторических фактов.

Кроме того, Комиссия будет осуществлять анализ деятельности иностранных структур и лиц, наносящей ущерб национальным интересам РФ в исторической сфере. Также в ее обязанности будет включена подготовка предложений по информационному обеспечению контрпропагандистских мероприятий и проведению историко-культурных просветительских акций.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 30.07.21

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