С 1 августа будут уволены почти 200 служащих американских дипмиссий в России

Посольство США с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования российской стороны прекратить найм персонала из России и третьих стран.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в результате введенных ограничений на найм иностранного персонала Соединенным Штатам придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке.

«Начиная с 1 августа правительство России запрещает США оставлять или нанимать сотрудников из России или третьих стран за исключением нашей службы охраны. Эти действия заставят нас отпустить 182 местных сотрудника и десятки подрядчиков на наших дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге», – говорится в письменном заявлении шефа американской дипломатии.

Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, дипмиссии США должны выполнить требование о запрете найма россиян до 1 августа. Дипломат напомнила, что руководством России решение об ограничении, включая полный запрет, найма граждан РФ и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств было принято в ответ на враждебные действия США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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