24 российских дипломата покинут США к 3 сентября

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest рассказал, что США передали российской стороне список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за окончания действия виз.

«Несмотря на заявления администрации президента Байдена о важной роли дипломатии и готовности развивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией, российское дипломатическое присутствие испытывает продолжающиеся удары», – заявил российский посол.

«Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», – сказал Антонов.

«Кроме того, – рассказал российский посол, – американские власти отменяют действующие визы жен и детей сотрудников без объяснения причин. Широко распространенные задержки в обновлении истекших виз также нацелены на выдавливание российских дипломатических работников из страны. В результате около 60 моих коллег (130 вместе с членами семей) не могут вернуться на родину даже в случае срочных гуманитарных обстоятельств».

Глава Российской дипмиссии отметил, что «такая ситуация никому не выгодна, необходимы решения на основе паритета. Мы убеждены, что самый простой и быстрый путь сделать это – полностью отменить меры и контрмеры, ограничивающие деятельность дипломатов». По словам Анатолия Антонова, Вашингтон не демонстрирует готовность к такому решению, пытаясь обеспечить себе односторонние преимущества. Это же касается и перспектив возобновления принудительно закрытых генконсульств РФ в Сан-Франциско и Сиэтле.

Напомним, в апреле этого года США ввели новые санкции против России «в ответ на действия правительства и спецслужб России против суверенитета и интересов США». Тогда же Вашингтон объявил о высылке десяти российских дипломатов. По утверждению американских властей, некоторые сотрудники посольства работали на российские спецслужбы.

Россия ответила зеркально и внесла США в список недружественных стран. Теперь американские представительства не смогут нанимать на работу россиян и других иностранцев. В связи с этим США будут вынуждены сократить более 180 сотрудников в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

Вашингтон,02 августа, Иван Бабурин

Вашингтон,02 августа. Другие новости 02.08.21

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