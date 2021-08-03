Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность из-за ситуации в Афганистане

Совет Безопасности ООН выступил с заявлением глубокой обеспокоенности в связи с высоким уровнем насилия в Афганистане после начала наступления членов радикального движения «Талибан» (Организация запрещена в РФ)

ТАСС со ссылкой на Совбез ООН сообщает: «Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность высоким уровнем насилия в Афганистане после военного наступления «Талибана» (Организация запрещена в РФ) и призвали к немедленному снижению насилия».

Также в СБ ООН призвали власти Афганистана и «Талибан» (Организация запрещена в РФ) приступить к «инклюзивному и содержательному мирному процессу под руководством и с участием афганцев» для скорейшего достижения политического урегулирования и перемирия.

«Члены Совета Безопасности подчеркнули важность резолюции 2513 по Афганистану, подтвердили, что у конфликта нет военного решения и заявили, что не поддерживают восстановление исламского эмирата в Афганистане», – приводит заявление СБ ООН ТАСС.

Во вторник, 3 августа, СМИ также сообщали, что боевики запрещенного в России и признанного террористическим движения «Талибан» захватили здание регионального государственного телерадиоцентра в афганском городе Лашкаргах.

Нью-Йорк, август, Иван Бабурин

Нью-Йорк, август. Другие новости 03.08.21

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