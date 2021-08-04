ОБСЕ отказалась присылать наблюдателей на выборы в Госдуму РФ

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ выступило с заявлением о том, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Государственную думу РФ из-за требования ограничить их число.

Требования России ограничить число наблюдателей вызвано угрозой распространения коронавируса. При этом в МИД РФ отметили, что Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы при условии соблюдения всех требований, установленных Роспотребнадзором.

Глава БДИПЧ Маттео Мекаччи заявил, что «для Организации важно самостоятельно определять необходимое число наблюдателей. По его словам, требование российских властей ограничить число наблюдателей сделало такой шаг неизбежным. Мы очень сожалеем, что наше наблюдение за предстоящими выборами в России будет невозможным».

Европейские организации были приглашены в Россию для наблюдения за голосованием, однако количество наблюдателей было ограничено до 50 для ОБСЕ и до 10 – для ПА ОБСЕ. При этом, как отмечают эксперты, группа наблюдателей на последних выборах президента в США состояла из 30 человек и 11 экспертов, Россия же предлагала сформировать миссию из 50 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и 10 от ПА ОБСЕ, что почти в два раза больше.

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