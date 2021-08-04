Россия призовет отказаться от политизации работы ОЗХО

На предстоящей 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Россия призовет западные государства отказаться от политизации работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в нарушение норм Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

В документе МИД, посвященном позиции России на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН говориться, что Россия выступает за проведение беспристрастных и высокопрофессиональных расследований случаев химпровокаций со стороны антиправительственных сил в Сирии и всех проявлений химического терроризма на Ближнем Востоке в строгом соответствии с высокими стандартами КЗХО.

Москва выступает против попыток стран Запада политизировать работу ОЗХО: «Рассматриваем как неправомерные их действия по наделению Техсекретариата Организации функциями по установлению виновных (атрибуция) в применении химоружия, в том числе создание нелегитимной Группы по расследованию и идентификации (ГРИ). Категорически не разделяем ее ангажированные выводы. У нас также целый ряд претензий к работе других инспекционных миссий ОЗХО в Сирийской Арабской Республике, которые нарушают закрепленную в КЗХО методологию проведения расследований», – сообщает МИД РФ на своем сайте.

Москва, август, Иван Бабурин

Москва, август. Другие новости 04.08.21

ОБСЕ отказалась присылать наблюдателей на выборы в Госдуму РФ. / Глава ВОЗ призвал ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса: богатым странам нужно поделиться препаратами. / Украина ужесточает пограничный режим с Крымом и Донбассом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»