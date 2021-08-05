Российские пограничники размещены на границе между Азербайджаном и Арменией

Министерство обороны Армении подтвердило информацию о размещении российских пограничников на границе с Азербайджаном.

Российские пограничники дислоцированы в Тавушской области в поселке Воскепар на севере Армении , – сообщает ТАСС со ссылкой на Армянское минобороны. Также представители армянской стороны добавили, что «этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничестве, сейчас проводятся строительные работы для организации тыловой поддержки, в том числе строятся помещения для пограничников».

Ранее глава армянского правительства Никол Пашинян предлагал разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном.

В четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заявил, что в Москве обеспокоены участившимися вооруженными инцидентами на границе Армении и Азербайджана.

Ереван, Иван Бабурин

Ереван. Другие новости 05.08.21

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