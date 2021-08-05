Памфилова заявила, что вопрос явки на предстоящих выборах не является приоритетным

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сегодня заявила, что ЦИК впрямую на явку не работает и что никто ей никаких планок по явке на выборах не ставит.

«Власти России не ставят перед ЦИК планку по явке на выборах»,– сказала сегодня в эфире одной из радиостанций Элла Памфилова, отвечая на вопрос о том, устанавливают ли российские власти какие-либо планки по явке на выборах.

«Я любому могу сказать «нет», но у меня есть определенные моральные обязательства перед президентом. Однако, единственный человек, которому мне сложнее всего было бы, сказать «нет», ни разу за все эти годы нашего общения не сказал мне, что делай так-то и так-то», – добавила она.

Также Памфилова не стала делать и прогнозов по явке: «Для меня этот вопрос не самый важный», – отметила она.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 05.08.21

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