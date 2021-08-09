Байден ввел санкции против Беларуськалия и Национального олимпийского комитета Белоруссии

Президент США Джо Байден заявил о «необычайной и чрезвычайной угрозе», которую представляют собой для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов действия белорусских властей.

На сайте Белого дома опубликовано заявление президента США: «Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент Соединенных Штатов Америки, настоящим расширяю сферу действия национального чрезвычайного положения, объявленного Указом 13405 от 16 июня 2006 года, установив, что пагубная деятельность белорусского режима и длинная череда нарушений, направленных на подавление демократии, прав человека и основных свобод в Беларуси... представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Уточняется, что среди оснований для ужесточения режима чрезвычайного положения президент США упомянул меры, принятые властями Белоруссии в отношении оппозиции после прошлогодних президентских выборов, а также инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair и задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Политика. Другие новости 09.08.21

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