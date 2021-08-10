Сенат США одобрил масштабный инфраструктурный проект Джо Байдена

Сенат США утвердил план инвестиций в инфраструктуру США на общую сумму 1,2 триллиона долларов. Если нижняя палата одобрит решение Сената, Джо Байден сможет заявить о своей победе, – сообщает Le Figaro.

Самый масштабный за последнее время инвестиционный проект был принят во вторник, 10 августа, 69 голосами против 30 в результате редкого компромисса между демократами и республиканцами. План инвестиций в инфраструктуру США размере 550 миллиардов долларов предусматривает новые федеральные расходы на дороги, мосты, транспорт, в том числе высокоскоростной, развитие сети Интернет и на борьбу с изменением климата. С учетом существующего государственного финансирования, общая стоимость проекта Джо Байдена составит 1,2 триллиона долларов.

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп в свою очередь назвал этот проект «позором».

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 10.08.21

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