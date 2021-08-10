Назначен спецпосланник США по «Северному потоку-2»

Госсекретарь США назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности, – сообщают РИА Новости.

«Непосредственной задачей Хохштейна будет имплементация мер по снижению рисков, которые несет трубопровод «Северный поток -2», – заявил глава Госдепартамента США.

Энтони Блинкен выразил уверенность, что новый советник способен заняться «развитием и реализацией комплексной американской стратегии по укреплению глобальной энергобезопасности, особенно в Центральной и Восточной Европе».

Кроме того, данное решение, по словам Блинкена, должно стать «отпором для попыток Кремля использовать энергоносители как геополитическое оружие», а также приблизить «более безопасное и устойчивое энергетическое будущее для Украины и находящихся на передовой стран НАТО и ЕС».

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 10.08.21

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